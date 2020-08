Nova Monte Verde desativa sua barreira sanitária na MT-208

Depois de algum tempo instalada na rodovia MT-208, próximo à entrada do município de Nova Monte Verde, a Barreira Sanitária foi retirada, entendendo não ser mais útil no sistema de prevenção a proliferação do novo coronavírus.

A decisão foi tomada pela secretária municipal de saúde, Karina Galdino, que reforçou que a barreira foi extremamente importante no início da pandemia, pois fazia parte do sistema de fiscalização e controle de fluxo de entrada e saída do município. “Nós sabemos que a contaminação a princípio veio de outras regiões, de pessoas que vieram para nosso município, o primeiro caso foi de uma pessoa que veio de Cuiabá. Então, aos poucos, de fora estava entrando o vírus aqui, então a barreira serviu para conter um pouco esse fluxo, essa disseminação”, apontou Galdino.



Por meio das fichas preenchidas na barreira era possível realizar o acompanhamento das pessoas que passavam, de que município eram e o local onde ficariam, “e através disso a gente começou a entender que então através desse controle conseguimos conter um pouco a disseminação”, pontuou Galdino.



Nesta segunda quinzena do mês de agosto, com a alteração do quadro de casos positivos para covid-19 no município, a decisão de retirada da barreira sanitária foi tomada. “Depois, com o passar do tempo, a gente percebeu que a contaminação ficou comunitária, então o vírus não vem mais de fora para dentro do município, o vírus já está instalado aqui, a contaminação passou a ser comunitária. Então, por causa disso, a gente achou por bem não ser mais necessária a barreira e agora direcionar o trabalho para outro foco.”