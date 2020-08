Regional 28/08/2020 15:52 Só Notícias/Cleber Romero Carretas pegam fogo em colisão com caminhonete na BR - 163; 2 mortos O acidente entre uma carreta graneleira, outra tanque e uma caminhonete (marca e modelo ainda não informados) ocorreu na região do quilômetro 959 da rodovia federal, na região de Nova Santa Helena. Devido ao impacto, elas pegaram fogo. A via está completamente interditada. De acordo com informações de um policial, duas pessoas morreram. As identidades estão sendo confirmadas. Um equipe do Corpo de Bombeiros de Colíder informou que foram enviadas ao local o caminhão Auto Bomba Tanque (ABT) para auxiliar na contenção das chamas, Unidade de Resgate (UR) e um Auto Rápido (AR) para prestarem os atendimentos necessários no local.

