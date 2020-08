Regional 31/08/2020 09:10 Repórter MT Lucas do Rio Verde: Bando mata fazendeiro e atira em cabeça de menina de 3 anos; mãe e filho foram baleados Quatro bandidos invadiram uma fazenda e atiraram contra uma família, na tarde deste domingo (30), em Lucas do Rio Verde (334 km da Capital). O proprietário do local, Eduardo Ferreira dos Santos, de 45 anos, morreu devido aos disparos. Sua esposa, também de 45 anos, seu filho de 26 anos, e sua neta de três anos, também foram atingidos e ficaram feridos. Conforme apurou o #repotermt, a quadrilha chegou em um Volkswagen Gol, desceu e atirou contra a família. A Polícia Militar (PM) foi acionada e ao chegar ao local o fazendeiro já estava morto Segundo a família, Eduardo disse para os assassinos “agora vocês vieram aqui atazanar minha família?!”. A esposa e o filho estão internados, e não correm risco de morte. Já a neta levou um tiro na cabeça e está internada na UTI, em estado grave. Conforme a ocorrência, o filho chegou a revidar com uma espingarda e atingir um dos assassinos. A arma foi recolhida pelos militares. A mãe de Eduardo estava dentro da casa e presenciou o crime, no entanto, ela não conseguiu falar, pois entrou em estado de choque. Desentendimento Vizinhos informaram para os militares que no sábado (29), o mesmo veículo esteve no local, com um homem que foi pescar. Eduardo e esse homem discutiram e ele foi embora enfurecido. Investigação Um dos bandidos deixou um celular LG cair no local. O aparelho foi coletado e irá passar por perícia. O bando segue foragido. A Polícia Civil investiga o caso.

Voltar + Regional