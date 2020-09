Regional 01/09/2020 08:58 Por Livia Kriukas, Centro América FM Dois homens são presos suspeitos de matar fazendeiro e neta de 3 anos em Lucas do Rio Verde. Foto: Terra MT Digital A Polícia Civil de Lucas do Rio Verde, a 360 km de Cuiabá, prendeu nessa segunda-feira (31), os dois principais suspeitos de assassinarem Eduardo Ferreira dos Santos, de 45 anos, e a nela dele, de 3 anos, em um tiroteio na comunidade do Morocó, em Lucas do Rio Verde. A identificação dos suspeitos foi feita com ajuda das câmeras de segurança e, de acordo com o delegado Daniel Santos Nery, a motivação do crime teria sido por causa de uma discussão. O veículo usado pelos suspeitos também foi apreendido. Os policias continuam as investigações para tentar prender mais dois envolvidos com crime. “São quatro pessoas envolvidas. Esses dois não quiseram confessar, mas a motivação provável, que é investigada, é que eles tiveram um desentendimento um dia anterior e retornaram para ‘cobrar’ e acertar as contas com a vítima”, disse Nery. O fazendeiro e a neta foram assassinados a tiros na propriedade dele nesse domingo (30). De acordo com informações da Polícia Militar e da Polícia Civil, quatro homens armados entraram na propriedade e atiraram nas vítimas. O filho do fazendeiro também teria reagido e atirado, mas também foi ferido, assim como a mulher do fazendeiro. Eduardo Ferreira dos Santos, de 45 anos, foi morto no local. A neta dele, a mulher, de 45 anos, e o filho, de 26, foram encaminhados feridos para o Hospital São Lucas. Segundo testemunhas, no sábado (29), as mesmas pessoas foram até a propriedade para pescar supostamente sem autorização do fazendeiro. Eles teriam discutido com Eduardo e o grupo saiu do local.

