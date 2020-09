Regional 01/09/2020 09:59 Climatempo Mato Grosso passa dos 41°C Foto: Reprodução O Instituto Nacional de Meteorologia registrou 41,8°C de temperatura máxima em Cuiabá neste domingo, 30 de agosto. O recorde anterior era de 41,6°C nos dias 28 e 29 de agosto. Agora já são 9 dias em agosto com temperatura igual ou superior a 40°C e de forma consecutiva. O termômetro tem passado da marca dos 40°C, à sombra, todos os dias desde 14 de agosto. A umidade relativa do ar baixou para apenas 11%. Em agosto de 2019, a temperatura máxima em Cuiabá foi de 39,5°C e o termômetro não atingiu os 40°C em nenhum dia, pela medição do INMET. A média da temperatura máxima de agosto de 2020 está 1,2°C acima da média da máxima de agosto de 2019. Sem chuva Apesar da passagem de duas frentes frias nesta semana pelo Sul e Sudeste do Brasil, o tempo muito seco e muito quente ainda vai predominar em Mato Grosso esta semana. A chance de alguma chuva até o fim do mês é baixa. No decorrer desta segunda-feira, todo o estado de Mato Grosso continua a conviver com a secura do ar e o calor intenso, com temperaturas acima dos 38°C de forma generalizada. Vários locais podem passar dos 40°C. O INMET registrou ontem 41,0°C em Padre Ricardo Remetter, 41,0°C em Poxoréo e 40,5°C em Cáceres. Sobre a Climatempo Com solidez de 30 anos de mercado e fornecendo assessoria meteorológica de qualidade para os principais segmentos, a Climatempo é sinônimo de inovação. Foi a primeira empresa privada a oferecer análises customizadas para diversos setores do mercado, boletins informativos para meios de comunicação, canal 24 horas nas principais operadoras de TV por assinatura e posicionamento digital consolidado com website e aplicativos, que juntos somam 20 milhões de usuários mensais. Em 2015, passou a investir ainda mais em tecnologia e inovação com a instalação do LABS Climatempo no Parque Tecnológico de São José dos Campos (SP). O LABS atua na pesquisa e no desenvolvimento de soluções para tempo severo, energias renováveis (eólica e solar), hidrologia, comercialização e geração de energia, navegação interior, oceanografia e cidades inteligentes. Principal empresa de consultoria meteorológica do país, em 2019 a Climatempo uniu forças com a norueguesa StormGeo, líder global em inteligência meteorológica e soluções para suporte à decisão. A fusão estratégica dá à Climatempo acesso a novos produtos e sistemas que irão fortalecer ainda mais suas competências e alcance, incluindo soluções focadas nos setores de serviços de energia renovável. O Grupo segue presidido pelo meteorologista Carlos Magno que, com mais de 35 anos de carreira, foi um dos primeiros comunicadores da profissão no país.

