Preço da ivermectina varia 5.888% em 20 dias na Capital

Mesmo sem comprovação científica que a ivermectina funcione no combate à covid-19, muitas pessoas correram às farmácias para comprar o medicamento, fazendo o valor subir a preços absurdos. Cinco meses depois do início da pandemia, o medicamento está mais acessível, porém, a variação no preço pode chegar a 5.888% na Capital e até em uma mesma farmácia.

Em um levantamento realizado pelo aplicativo Nota MT com as compras realizadas no mês de agosto mostram que em Cuiabá e Várzea Grande o medicamento pôde ser encontrado por R$ 1,67 e até R$ 121,17.

No entanto, o que mais chama a atenção é em relação à venda da ivermectina em uma drogaria na avenida Marechal Deodoro. No dia 14 de agosto o medicamento de 6 mg foi vendido por R$ 1,67, conforme registro com CPF na nota. O mesmo remédio foi comprado por um consumidor no dia 29 de agosto por R$ 50.

O valor mais alto encontrado na pesquisa no aplicativo foi de R$ 121,17, para uma caixa com 100 comprimidos, em uma farmácia no centro da Capital. Porém, na maioria dos estabelecimentos uma caixa com 6 cápsulas sai por R$ 27,07, com registro do medicamento sendo vendido a R$ 40 no CPA 1.