Regional 02/09/2020 06:50 www.rdnews.com.br SORRISO: Confeitaria gourmet de "drogas" é fechada pela polícia; trufa de maconha no cardápio Reprodução A Polícia Civil prende 5 pessoas, um casal e 3 usuários, e fecha confeitaria gourmet em Sorriso (a 397 km de Cuiabá) nesta segunda (31). No local, houve a apreensão de grande quantidade de drogas, principalmente maconha e o skank, a “super maconha”. Segundo a polícia, trata-se de um ponto de droga que vendia apenas para os clientes fidelizados e isso dava ainda mais descrição para o negócio. Segundo os clientes, que foram presos, a maconha do confeiteiro era de ótima qualidade. O “confeiteiro” vendia 10 g por R$ 50 e dava um doce como brinde. Ele também facilitava a compra e aceitava pagamentos tanto no débito e quanto no crédito. O trabalho era tão requintado, que o traficante também fazia trufas de recheio de maconha, assim como o "chup chup" sabor maconha. A polícia ressalta o alto padrão do negócio, que fica no centro de Sorriso em uma casa com câmeras, muros altos e cachorros. No local, monitorado há alguns dias, foram presos o casal de confeiteiros, além de 3 usuários que estavam no local, onde foi cumprido também mandado de busca e apreensão.

Veja também sobre Confeitaria Sorriso Mato Grosso cardápio Maconha Voltar + Regional