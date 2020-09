Regional 02/09/2020 07:38 Marcelo Fin / Detran-MT Disque Detran-MT recebe em média 600 ligações por dia Atendimento Disque Detran - Foto por: Marcelo Fin / Detran-MT O Disque Detran é o canal de atendimento ao cidadão disponibilizado pelo Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (Detran-MT) no qual o cidadão é informado sobre procedimentos e serviços, para que possa tirar suas dúvidas referente aos atendimentos que são fornecidos pela Autarquia. O setor é coordenado pela Unidade de Comunicação e a equipe conta com atendimento telefônico e e-mail para atender a população com informações sobre veículos e habilitação em todo o Estado. Toda e qualquer dúvida que o cidadão possa ter referente aos serviços que são realizados pelo Departamento podem ser confirmados por telefone (65) 3615.4800 ou por e-mail (disquedetran@detran.mt.gov.br). Serviços mais solicitados no Disque Detran Renovação de CNH O vencimento das Carteiras Nacionais de Habilitação em todo o território brasileiro foi suspenso pela deliberação N°185, de 19 de março de 2020, do Conselho Nacional de Trânsito (Contran). Assim que for realizado o pagamento, o condutor deverá ir à clínica médica, já que devido à pandemia, as fotos estão sendo reaproveitadas da última renovação. Por isso, todas as CNHs vencidas a partir de 19 de fevereiro de 2020 estão válidas em todo o território nacional. Renovação no aplicativo A realização da renovação da carteira de habilitação funciona de uma forma prática e rápida pelo aplicativos para smartphone. Para ter acesso, o cidadão precisar apenas baixar o aplicativo “MT Cidadão”, disponível no playstore (Androide) ou AppStore (IOS). Depois de baixar e realizar o cadastro como dados pessoais, o usuário deve acessar sua conta, clicar em “Meus Documentos”, depois em “CNH” e depois aparecerá seu nome, a categoria da sua CNH, validade, número de registro e quantidade de pontos. Depois de checar se todos os dados estão corretos, apertar em “Solicitações”, em seguida escolher “Renovação da CNH”. Na próxima opção escolha a unidade do Detran-MT para abrir o processo de renovação e se deseja pegar a CNH na unidade escolhida ou receber pelos correios. Em seguida será aberto um campo para a emissão do boleto para pagamento da taxa de renovação da CNH no valor de R$ 132,36. Assim que for realizado pagamento, o condutor deve ir até a clínica médica determinada pelo Detran-MT para realizar os exames de aptidão física e mental. A fim de conter a contaminação pelo novo coronavírus, a foto e a biometria estão sendo sendo reutilizadas via sistema. No próprio aplicativo MT Cidadão o condutor poderá consultar o status de auditoria e emissão da sua CNH e aguardar a entrega pelos correios ou buscá-la na unidade do Detran-MT escolhida no início do processo. A nova versão do aplicativo MT CIDADÃO, está disponível desde do dia 02 de junho, 27 mil processos de habilitação pelo APP MT Cidadão (20% do total de processos), contabilizado até o dia 21 de agosto. Uma média de 2.800 requerimentos por semana (sendo 2.000 processos renovações de CNH). Retirada do Licenciamento Essa é uma dúvida recorrente. Desde junho de 2020 o Detran-MT não emite mais o licenciamento em papel moeda. Desde a deliberação Nº 180, do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), publicada no dia 30 de dezembro de 2019, foi liberada a impressão do licenciamento em papel A4 e se encontra disponível em todo o Estado através do site oficial da Autarquia na internet (www.detran.mt.gov.br). Na página principal, o proprietário deve incluir informações de placa e renavam em “Consulte seu Veículo”. Ao clicar em “consultar”, a próxima página exibe todas as informações do veículo, inclusive a impressão do CRLV. É possível que o condutor tenha acesso ao Licenciamento também de forma online pelo aplicativo MT Cidadão, disponível no Playstore (para sistema Androide) ou AppStore (para IOS). As únicas possibilidades que permitem a impressão do licenciamento se referem à processo de conclusão de transferência ou emplacamento que continuam sendo realizados de forma física em todo Estado. Caso tenha alguma dúvida sobre os serviços prestados pelo Detran-MT entre em contato pelo telefone (65) 3615-4800 ou pelo e-mail disquedetran@detran.mt.gov.br.

