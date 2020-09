Fávaro se articula para atrair "órfãos" de Pivetta e pode ter MDB e PSB, revela Neri

Com o recuo do vice-governador Otaviano Pivetta (PDT) de sair ao Senado, o grupo em torno do pré-canditado Carlos Fávaro (PSD) trabalha para atrair os "órfãos" de Pivetta. O deputado federal e presidente do PP Neri Geller, um dos articuladores da candidatura de Fávaro, garante que as conversas estão bem adiantadas com o MDB de Carlos Bezerra e também com Max Russi (PSB) que pode desistir de encabeçar a chapa com o PDT para apoiar Fávaro.

“Tenho grande amizade com Max Russi e estamos trabalhando sim para ele vir junto e somar conosco. Tem essa possibilidade sim, até com o recuo do Pivetta e se o MDB vier conosco, estamos trabalhando para trazer todo o bloco”, revela Neri, em entrevista ao Rdtv nesta sexta (4).

Sem Pivetta na disputa, o governador Mauro Mendes (DEM) ficaria liberado para apoiar Fávaro, se o DEM liberar filados em convenção. A decisão depende dos filiados porque Júlio Campos, com o aval do irmão e senador Jayme Campos e do deputado Dilmar Dal Bosco, fechou acordo para ser suplente de Nilson Leitão (PSDB).

Neri avalia que Fávaro sai fortalecido com a desistência de Pivetta que classifica como importante e inteligente. “O governador vai ter o respaldo do vice em Cuiabá e no Estado e vai trabalhar para eleger um senador que é da base dele, que está fazendo um grande trabalho”, frisa o parlamentar, se referindo ao apoio de Mauro a Fávaro. A situação tem gerado uma série de atritos dentro do próprio DEM que pode ter Júlio na 1ª-suplência de Nilson. A decisão final acontece até 16 de setembro - prazo máximo para a realização de convenções.

Mas, Neri está otimista e acredita que Fávaro, que está como senador tampão na vaga deixada pela senadora cassada Selma de Arruda (Podemos), estará forte na disputa. O progressista está trabalhando para atrair o grupo todo de Pivetta, incluindo MDB e PSB, e já levou o PV que ontem anunciou apoio à chapa do senador.

“O MDB já apoiou Fávaro na eleição passada, temos um vínculo muito forte com Juarez (deputado federal e pré-candidato à Prefeitura de Sinop), Silvano (do Amaral) e Rafael (Bastos)”, avalia após ter se reunido com Carlos Bezerra, presidente do MDB, na manhã desta sexta.

Sobre Max, apela para a posição de liderança e revela que o convite já foi feito, com a anuência de Fávaro. “Eu estou falando o que está acontecendo de bastidor, nós estamos conversando, não estou afirmando que vai estar conosco, mas a conversa está encaminhando. Eu como presidente do PP, ele do PSB, em muitos estamos fazendo arranjo político, estamos caminhando juntos”.