Colider: Bombeiros iniciam buscas por rapaz desaparecido no rio Teles Pires Foto: Reprodução Militares da 12ª Companhia Independente de Bombeiros Militar, no município de Colíder, foram acionados para atender uma ocorrência de suposto afogamento, de um jovem ainda não identificado, no Rio Teles Pires.

Conforme informações da instituição, o chamado na Central aconteceu por volta das 16h30, as informações preliminares são a de que um rapaz estava com sua namorada e mais pessoas, tomava banho no local conhecido como Ilha da Saudade, vindo a afogar-se.

Equipes se deslocaram para início das buscas.

