Regional 07/09/2020 18:34 Assessoria/Polícia Civil-MT Suspeito de engravidar filha em Rondônia tem prisão cumprida em Colniza Um homem considerado foragido da Justiça de Rondônia pela suspeita de engravidar a própria filha teve o mandado de prisão cumprido pela Polícia Civil, na sexta-feira, em Colniza (1.042 km a oeste de Cuiabá). O suspeito, de 61 anos, estava com a ordem de prisão decretada pela 2ª Vara Criminal de Cacoal (RO) pelo crime de estupro de vulnerável. O mandado de prisão contra o suspeito foi cumprido após os policiais da Delegacia de Colniza receberem informações de que e procurado estava morando em uma propriedade rural no km 25. Diante das informações, os investigadores foram até o local onde conseguiram localizar o foragido da Justiça que teve o mandado de prisão devidamente cumprido. Ele foi encaminhado para Delegacia de Colniza para as providências cabíveis.

