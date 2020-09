Regional 07/09/2020 18:42 Lucas do Rio Verde: Quatro homens são presos por briga e porte ilegal de arma de fogo Policiais militares prenderam quatro pessoas envolvidas em uma briga em frente a uma casa de shows, na noite de domingo (06.09), na região central do município de Lucas do Rio Verde. Uma arma de fogo municiada foi apreendida com um dos suspeitos. Por volta das 23 horas, uma equipe da Polícia Militar realizava rondas pelo centro da cidade, quando se deparou com uma briga em frente a uma casa de shows. Os policiais interviram na situação e detiveram um suspeito que estava agressivo e seria o pivô da confusão. Durante a detenção, a PM foi informada de que havia outro homem dentro da boate aparentemente armado queimando cédulas de R$ 100. Os policiais visualizaram o suspeito descrito acompanhado de mais pessoas saindo do estabelecimento e adentrando em um carro. O grupo foi abordado, porém ao dar voz de prisão, um dos suspeitos não obedeceu, sendo necessário o uso moderado da força. Na ação, a PM apreendeu um revólver calibre 38 municiado. Os quatros homens (22, 31, 35 e 37 anos) foram presos por crimes de vias de fato, resistência, desobediência e porte ilegal de arma de fogo.

