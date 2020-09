Regional 08/09/2020 11:36 Casal com filhos de colo é pego quando traficava em bairro de Sinop Policiais militares do 11º BPM de Sinop (a 500 km de Cuiabá) prenderam nesta segunda-feira (07.09), um homem e uma mulher por tráfico de droga, no bairro Jardim Califórnia. A equipe do Comando de Ação Rápida realizava ronda quando viu um casal com duas crianças em atitude suspeita. Foi iniciado o procedimento de abordagem e encontraram na bolsa da mulher sete porções de maconha já embaladas para venda, além de dinheiro. O homem confessou que estavam no local vendendo droga e que teria mais em sua casa. No imóvel, os policiais encontraram dentro da geladeira duas porções grandes da mesma droga e rolos de plástico filme. Na vistoria nos cômodos foram localizadas balança, mais um tablete de maconha e R$ 2 mil em dinheiro. As duas crianças, uma de um ano e um mês e a outra de 23 dias ficaram sob a responsabilidade da irmã da suspeita.

