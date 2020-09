Regional 09/09/2020 11:15 Marido é preso suspeito de esfaquear mulher e cliente por ciúmes em bar de MT Foto: Reprodução Um homem foi preso suspeito de esfaquear a mulher enquanto ela conversava com clientes de um bar no Bairro Jardim vista alegre, em Cuiabá, na noite dessa terça-feira (8). Um outro cliente que chegava no local para tentar impedir o crime também foi esfaqueado. Imagens das câmeras de segurança do estabelecimento flagraram o momento em que o suspeito esfaqueia a mulher. A vítima foi atingida nos braços e nas costas. Em seguida, ela cai no chão e o marido defere mais alguns golpes de faca. Testemunhas tentaram impedi-lo jogando cadeiras e mesas. No entanto, segundo a polícia, o suspeito estava ‘enfurecido’ e desferiu um golpe na região da barriga de um dos clientes. Faca usada no crime foi apreendida pela polícia — Foto: Polícia Militar Após o crime, o suspeito jogou a faca fora e saiu correndo em direção ao fundo do quintal de uma casa, que fica ao lado do bar. As vítimas foram encaminhadas por populares até a Policlínica do Coxipó. No local, elas receberam os primeiros socorros e foram transferidas ao Hospital Municipal de Cuiabá (HMC), onde estão internadas. De acordo com a polícia, o suspeito teria ficado com ciúmes da mulher por ela estar conversando com outras pessoas do bar. Durante rondas na região, ele foi encontrado escondido nos fundos de uma casa. O suspeito foi encaminhado à Central de Flagrantes para prestar esclarecimentos. A polícia pegou uma cópia do prontuário de atendimento das vítimas para auxiliar nas investigações. O caso foi entregue à Polícia Civil.

