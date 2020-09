Regional 10/09/2020 06:03 Hérica Teixeira | Sesp-MT Penitenciária Feminina tem reforma concluída; unidade acrescentou 15 novas vagas A reforma de um raio na Penitenciária Feminina Ana Maria do Couto May, em Cuiabá, vai ampliar em 15 novas vagas a capacidade da unidade, já que cada cela foi readequada para abrigar duas pessoas. A inauguração ocorreu nesta terça-feira (08.09), pela Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp-MT), por meio da Adjunta de Administração Penitenciária (SAAP). Foram investidos R$ 30 mil na compra de materiais e mão de obra. A estrutura já vem com as camas e o banheiro. A reforma também adequou os espaços às novas normas adotadas pelo Sistema Penitenciário, dentre elas, a restrição de objetos e ausência de tomadas elétricas. Cada cela tem o sistema de energia e refrigeração do lado externo. A diretora da unidade, Maria Giselma Ferreira Silva, elogiou a efetivação da obra e lembrou que as mudanças trarão melhorias para as reeducandas e os servidores. "Em pouco mais de 20 dias conseguimos efetivar esta obra e, com isso, será possível ampliar a segurança do local visando o bem-estar das reeducandas", revela. Ainda segundo Giselma, neste primeiro momento o espaço vai abrigar 24 recuperandas e a transferência será realizada ainda esta semana. O secretário adjunto de Administração Penitenciária, Emanoel Flores destacou que a Penitenciária Feminina é um dos estabelecimentos penais do Estado com superávit de vagas. Atualmente, a Penitenciária abriga 201 mulheres, mas tem capacidade para 300. "Todas as reformas que foram realizadas aproveitaram para ampliar o número de vagas que já existia. Hoje em Mato Grosso nós não temos mais um déficit de vagas femininas. Esta reforma atende ao novo modelo de gestão que iniciamos em 2019 com a retirada da energia das celas e tomadas, na qual substituímos por ventilação por exaustores e iluminação externa, como medida de trazer maior segurança para os servidores e dificultando a comunicação externa", enfatizou. A solenidade de inauguração foi realizada na manhã desta terça-feira, na sede da unidade feminina. Além do secretário adjunto, Emanoel Flores, estiveram presentes também a superintendente de Política Penitenciária, Michelli Egues Dias Monteiro, e o superintendente regional leste, Anderson Santana da Costa.

