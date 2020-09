Regional 10/09/2020 09:37 Assessoria/Polícia Civil-MT Suspeitos de homicídio em Sergipe são presos em Aripuanã Dois homens suspeitos da prática de homicídio no estado de Sergipe tiveram mandados prisão cumpridos, na quarta-feira (09.09), em ação integrada da Polícia Civil e Polícia Militar realizada em Aripuanã (1.002 km a noroeste de Cuiabá). Considerada foragida, a dupla estavam com mandado de prisão temporária decretado pelo Tribunal de Justiça de Sergipe pelo crime de homicídio qualificado. A prisão dos foragidos, de 20 e 30 anos, ocorreu após a equipe da Polícia Civil receber informações de que os suspeitos estavam trabalhando em uma empresa de materiais de construção da cidade. Com apoio da Polícia Militar, os policiais foram até o estabelecimento, onde localizaram os procurados. Após tomarem ciência das ordens de prisão, os suspeitos foram conduzidos à Delegacia de Aripuanã onde foram apresentados ao delegado Marco Bortolotto Remuzzi para as providências de praxe.

