Regional 13/09/2020 07:58 Pesquisa vai identificar parte da população que já contraiu Covid-19 Com o objetivo de monitorar a infecção pela Covid-19 no Estado, o Governo de Mato Grosso, por meio da Secretaria Estadual de Saúde, realizará uma pesquisa soro epidemiológica em dez municípios, a partir de quarta-feira (16). O trabalho é coordenado pela equipe técnica da SES, da Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat) e da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), e conta com o apoio dos escritórios regionais e secretariass de Saúde dos municípios envolvidos no estudo. A metodologia utilizada será a estratégia quantitativa e transversal e a realização se dará por meio de teste de sangue. “Com esse recorte amostral, será possível concluir qual é a prevalência da infecção em nosso estado, ou seja, quantos por cento da nossa população já teve contato com o vírus. Nesse sentido, contamos com a ajuda da imprensa na ampla divulgação à população desta pesquisa, para que os técnicos não tenham resistência na aplicação. É uma pesquisa bastante segura, com margem de erro de 3%”, avaliou o secretário de Estado de Saúde, Gilberto Figueiredo. A partir desta sexta-feira (11), passa a ser realizado, nos municípios de Várzea Grande e Tangará da Serra, o teste piloto que avaliará a amostra e adequações para o início da coleta de dados no dia 16 de setembro. A coleta de dados está prevista para acontecer até o dia 23 deste mês e, de acordo com a área técnica da SES, a redação final dos resultados deve ser divulgada em outubro. “Após a coleta, acreditamos que em 48 horas teremos a análise, uma vez que a capacidade de automatização do Lacen é alta e nos permite ter um tempo de resposta muito rápido na parte laboratorial”, disse o secretário-adjunto de Vigilância em Saúde, Juliano Melo, observando que essa pesquisa foi demandada pela SES. METODOLOGIA - Entre as cidades que integrarão os estudos estão: Cuiabá, Várzea Grande, Cáceres, Sinop, Barra do Garças, Tangará da Serra, Rondonópolis, Água Boa, Juína e Alta Floresta. Os municípios selecionados terão amostras coletadas de 250 a 700 pessoas, de acordo com o número populacional. O setor censitário testado será sorteado, bem como a casa e o morador do domicílio. Para o início da aplicação da pesquisa, que testará cerca de 4.500 pessoas, foi realizada reunião de alinhamento com os técnicos dos Escritórios Regionais de Saúde. As etapas ainda foram aprovadas pela Comissão Intergestores Bipartite (CIB) e também ocorreu reunião do secretário de Estado de Saúde com os gestores municipais, sendo o último passo a realização do teste piloto para o início da pesquisa. A área técnica da SES reforça que, como medida de biossegurança, a equipe será testada três dias antes do início das atividades de campo, utilizará Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e fará novo teste após 7 dias do término da coleta de dados e processamento das amostras. A SES fornecerá aos municípios todo o insumo necessário, sendo a única contrapartida das gestões municipais a equipe para supervisionar e coletar os dados da pesquisa.

