Regional 15/09/2020 08:32 Juruena: Paranaitense é executado em garimpo na região de Nova Bandeirantes Foto: Reprodução Um morador do município de Paranaíta foi morto a tiros em uma estrada de acesso ao garimpo Juruena, na região de Nova Bandeirantes. O crime foi ainda na quinta-feira à noite. O corpo só foi retirado do local já na sexta-feira à tarde e liberado pela a família fazer velório e sepultamento mais de 24 horas depois. A Polícia Civil e Perícia Técnica estiveram no local e encaminharam o corpo para a Politec, mas o exame de necropsia não poderia ser feito em Alta Floresta devido novamente a falta de profissional técnico de plantão. Cláudio foi levado para a cidade de Sinop e somente no sábado o corpo foi removido à Alta Floresta novamente e depois para a cidade de Paranaíta onde sepultado já no domingo, dia 13 de setembro. O crime agora é investigado pela Polícia Civil, mas não há informações sobre quem cometeu o crime. Sabe que Claudio, operador de máquina pesada, saiu de Paranaíta na quinta-feira para a região de Nova Bandeirantes onde iria trabalhar com PC em um garimpo. Da cidade ele seguiu sua viagem para o local de trabalho, mas antes de chegar foi alvejado por pelo menos quatro tiros, sendo pelo menos dois na cabeça e coração. Cláudio dos Santos Felizardo de Sá é nascido no município de Alta Floresta, era casado e tem dois filhos.

Voltar + Regional