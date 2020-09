Regional 15/09/2020 14:09 Bombeiros aponta indícios de crime militar de Ledur contra ex-aluno Chico Ferreira Inquérito Policial Militar (IPM) conduzido pela corregedoria do Corpo de Bombeiros apontou que a indícios de crime militar na conduta da tenente Izadora Ledur. A investigação é referente a acusação do ex-aluno do Corpo de Bombeiros, Maurício Junior dos Santos. O rapaz afirma que participou da 15ºC turma de alunos do Corpo de Bombeiros e desistiu da profissão um mês antes de se formar, após episódio traumático vivido com a tenente.

Em fevereiro de 2017, ele passou por treinamento em água e a tenente era uma das instrutoras. Ele acusa a profissional de tortura durante o curso. Também pesa contra a militar acusações sobre a morte do aluno Rodrigo Claro, em novembro do mesmo ano. Ele passou mal durante salvamento aquático. O jovem era aluno da 16º Turma, na qual Ledur era comandante do curso.

No documento de conclusão de inquérito, o encarregado, major Heitor Alves de Souza, determina a homologação da investigação e encaminhamento para a 13ª Promotoria de Justiça Criminal – Crimes Militares e solicita cópia de apurações complementares. “Resolvo determinar a imediata apuração disciplinar das transgressões disciplinares”.

Ao , Maurício dos Santos afirma que Izadora Ledur destruiu dois de seus sonhos: ser bombeiro e se formar no curso de Direito. Na época, ele era estudante do curso, mas teve que parar porque perdeu o (Fundo de Financiamento Estudantil). Hoje, o ex-aluno atua no setor de Recursos Humanos.

“Sabemos muito bem que ela está levando sua vida normalmente, enquanto isso famílias ficam carregando essa dor por dias, meses e anos sem resposta alguma. Como sempre falo, eu sou prova viva de tudo o que aconteceu. Tanto no meu caso quanto no do Rodrigo, sem falar que não podemos esquecer dos militares que foram meus colegas que também passaram por essas situações”, declara o rapaz.

O fato ocorreu em 2017 e ainda não houve resolução. “Eu só busco por Justiça, que ela pague pelas atrocidades que cometeu e que seja resolvido o mais rápido possível, porque ninguém aguenta mais”, completa.

