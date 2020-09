Regional 15/09/2020 16:56 Capotamento é registrado em estrada vicinal de Colíder Um capotamento foi registrado na estrada de acesso à comunidade Léo Baiano, no município de Colíder, no início da tarde de hoje, terça-feira (15). De acordo com a Guarda Municipal de Trânsito, a comunicação do acidente chegou por volta das 12h30. Quando a guarnição chegou no local, só encontrou o veículo, um HB20, branco, bastante danificado. O carro estava sendo vigiado por capatazes de uma fazenda. A Guarda não teve informações de quem conduzia o carro, sendo informada apenas que se tratava de uma mulher. Não foi informado nem o estado de saúde da vítima. Foi confeccionado o boletim de acidente de acordo com os documentos que estavam no veículo. A Guarda Municipal aguarda a apresentação do proprietário. O veículo foi liberado para a seguradora, que ficou de providenciar um guincho. Fonte: Angela Fogaça/Nortão Online

