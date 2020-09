Regional 16/09/2020 17:59 Renata Prata Sema/MT Homem é preso em Colniza ao atear fogo em mata Foto: Sema/MT Uma operação integrada na Gleba Taquaruçu do Norte, em Colniza, entre Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema-MT), Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e Polícia Militar (PM) apreendeu seis motosserras, uma arma de fogo e culminou com a condução de um homem para delegacia por crime contra a flora ao provocar incêndio em mata ou floresta. A fiscalização da Sema está realizando a Operação Arco Norte e fiscais do Ibama a Operação Verde Brasil, ambos na região. Em ação conjunta, equipe formada pelos dois órgãos, com apoio da Polícia Militar, observou algumas labaredas de fogo e um homem vindo da região em uma motoneta Honda Biz. Quando a equipe fez a abordagem o homem largou a moto e fugiu pela mata, sendo acompanhado pelos policiais e localizado logo depois, confirmando ser o autor da queimada. A queimada aconteceu em uma área de pasto, conforme constatou a equipe de fiscalização, porem o fogo atingiu área de floresta amazônica que estava nas proximidades ao se alastrar rapidamente. As equipes de fiscalização tiraram fotos de drone e irão calcular os danos. Operações Integradas A Operação Verde Brasil, do Governo Federal, atua em conjunto com a Operação Amazônia Arco Norte, da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema) e Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp) no combate ao desmatamento e incêndios ilegais. Por meio do alinhamento entre as duas esferas de Governo, o enfrentamento ao crime ambiental ganha uma força maior em Mato Grosso. A Operação Amazônia Arco Norte aplicou até o momento 954,9 milhões em multas, sendo 772 milhões na região Amazônica, o Bioma com maior número de autuações. Também foram apreendidos Operação do Governo Estadual 239 equipamentos ou acessórios usados em crimes ambientais, 18 armas de fogo, 66 motosserras, 74 tratores de pneu, 110 caminhões, 37 tratores esteira e 139 pessoas foram conduzidas a delegacia.

