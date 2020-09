Regional 17/09/2020 12:42 G1MT Irmãos fazendeiros são presos suspeitos de mandarem matar advogado em Juara Foto: Polícia Militar de Mato Grosso/Assessoria Dois irmãos fazendeiros que são apontados como mandantes do homicídio do advogado Milton Queiroz Lopes, de 51 anos, em março deste ano, em Juara, na região norte do estado, foram presos nesta quinta-feira (17), na propriedade rural deles, localizada no município. Milton foi baleado dentro do escritório dele e morreu enquanto tentava fugir em direção à rua. Além deles, um homem suspeito de participação no crime também foi preso hoje. Outras três pessoas já tinham sido presas durante as investigações por suspeita de envolvimento no crime. Segundo a polícia, existe um sétimo suspeito que está sendo investigado. Ainda não foi informada a motivação do crime. Em agosto, os policiais civis de Juara prenderam em Presidente Prudente, no interior de São Paulo, o suspeito de ter intermediado as negociações entre os mandantes e os homens que assassinaram a vítima Ele teria recebido R$ 150 mil para ajudá-los e um terço do valor foi pago aos dois homens que mataram o advogado. Ele morava em Sinop e tinha fugido para São Paulo, depois do crime. Arma usada para matar advogado em Juara foi apreendida — Foto: Divulgação O crime ocorreu às 8h (horário de Mato Grosso) na Rua Belo Horizonte, Centro da cidade. Milton, que estava sentado na mesa do escritório, foi baleado no rosto. Ele ainda correu em direção à rua para fugir, mas não resistiu, caiu na calçada e morreu.

