Regional 17/09/2020 16:57 Só Notícias/David Murba Policial e mais 3 ficam feridos em violenta colisão envolvendo viatura em Mato Grosso Foto: Divulgação O violento acidente envolvendo um GM Ônix branco, com placas de Belo Horizonte (MG) e uma Toyota Hilux utilizada como viatura da Polícia Militar ocorreu, esta tarde, na BR-364, em Jangada (84 quilômetros de Cuiabá). A concessionária que administra a rodovia socorreu quatro pessoas, mas ainda não há informações sobre estado de saúde delas. O motorista do Ônix (de uma empresa de alimentos) ficou encarcerado. Algumas ferragens tiveram que ser cortadas. Já na viatura estavam três policiais. O estado mais grave é do motorista que teve que ser levado pelo helicóptero do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer) ao hospital em Cuiabá. A colisão foi tão forte que os dois veículos tiveram a frente destruída. As causas do acidente ainda são desconhecidas. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local realizando os trabalhos necessários para registrar a ocorrência.

