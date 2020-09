Regional 22/09/2020 13:47 Bárbara Sá/RD News Com 15 números certos, apostador de MT leva bolada para casa sozinho: R$ 1,7 mi Mais uma pessoa leva prêmio na Lotofácil e torna Mato Grosso uma verdadeira "fábrica" de vencedores em concurso da Caixa Econômica Federal. Na noite de ontem (21) uma aposta de Cotriguaçu (a 991 km de Cuiabá) acertou as 15 dezenas do concurso 2037 e ganhador levou a bolada de R$ 1,7 milhão para casa. O sortudo marcou os seguintes números 01-02-04-07-08-09-10-11-14-16-18-20-21-22-23. Segundo a Caixa, levará um prêmio exato de R$ 1.757.769,51. Fora a premiação principal, a Lotofácil teve 293 apostas que tiveram 14 acertos - categoria cuja premiação é variável. Neste sorteio, cada um ganhou R$ 1.796,99. Com uma arrecadação total de R$ 20.010.035,00, a Caixa ainda premiou 9.727 apostas com 13 acertos, 120.192 com 12 acertos e 635.819 com 11 acertos. Nesta terça (22), realizará o concurso 2038 da Lotofácil.

