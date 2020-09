Regional Bruno Bortozolo, TV Centro América 23/09/2020 05:47 Ladrões furtam R$ 40 mil de caixa eletrônico de agência durante o dia em MT Ladrões furtaram R$ 40 mil de um caixa eletrônico de uma agência bancária no último sábado (19) em Nova Ubiratã, no norte de Mato Grosso. Segundo a polícia, por volta das 9h33min ocorreu o furto ao caixa eletrônico de uma agência bancária situada na avenida Tancredo Neves no centro da cidade. Conforme as imagens das câmeras de monitoramento, três suspeitos foram até a agência bancária e furtaram toda a quantia que estava no caixa eletrônico. Os suspeitos agiram de forma rápida. Até o momento ninguém foi preso.

