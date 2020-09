Regional 24/09/2020 05:17 Preso é flagrado com oito celulares, carregador e chips dentro do corpo Foto: Reprodução Um homem foi flagrado com oito miniaparelhos de celular com bateria, quatro plugs de cabo USB, sete chips de celulares, e um fio de carregador de celular, dentro do corpo, durante procedimento de inclusão de novos presos na Penitenciária Dr. Osvaldo Florentino Leite Ferreira (Ferrugem), em Sinop (500 quilômetros de Cuiabá), na manhã da última sexta-feira (18). Policiais penais identificaram comportamento suspeito em um dos homens recém-chegados. Após busca pessoal, ele foi submetido à inspeção eletrônica e o scanner corporal revelou a presença de alguns objetos.



Após a constatação do material no interior do corpo pelo scanner, o homem confessou que transportava materiais ilícitos que seriam entregues a reeducandos da unidade.







O material estava protegido por bexigas e fita isolante. Aos policiais penais, ele relatou que receberia uma quantia em dinheiro caso conseguisse fazer a entrega.



Diante disso, ele foi encaminhado para a ala destinada ao isolamento, como medida de prevenção ao novo coronavírus (Covid-19), e a direção da Penitenciária registrou a ocorrência disciplinar, para providências administrativas e criminais cabíveis.

