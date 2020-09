Semana Nacional de Trânsito continua com ação educativa nas rodovias

Dentro da programação da Semana Nacional de Trânsito, as forças de segurança realizam ações educativas e fiscalizatórias também nas rodovias do estado. Uma delas ocorrerá nesta quarta-feira (23.09), a partir das 19h, com início no posto de combustível São Matheus, localizado na BR-364, Distrito Industrial, saída de Cuiabá para Rondonópolis. Depois, as equipes seguem para outros postos da capital e também em Várzea Grande.

O objetivo é conscientizar motoristas que passam e utilizam o posto como ponto de parada para descanso ou refeição. De acordo com dados da Polícia Rodoviária Federal (PRF), de janeiro a julho de 2020 ocorreram 1.156 acidentes nas rodovias do estado, 8% a menos que o total do mesmo período de 2019, quando houve 1.251 registros. O número de mortes também reduziu 12%, com 114 casos este ano, contra 129 no ano passado. Já os feridos em estado grave aumentaram 4% (273 pessoas em 2020 e 262 em 2019), enquanto as lesões leves diminuíram 19% (916 este ano e 1.129 no ano anterior).

A chefe substituta da Superintendência da PRF-MT, Iara Alves dos Santos, reforça as orientações que serão feitas com vídeos educativos por meio de QR Code, cinema rodoviário que é a fiscalização aliada a uma palestra, entre outras iniciativas, visando à sensibilização dos usuários das rodovias. “A vida não tem preço, neste período que temos muita fumaça no estado, ações simples como lembrar de ligar os faróis são fundamentais para evitar acidentes, vamos valorizar a vida e fazer um trânsito seguro”.

O mote da Semana, que iniciou no último dia 18 e segue até o dia 25, é “Perceba o risco, proteja a vida”. Um dos focos está nos usuários vulneráveis, que são os pedestres, ciclistas, motociclistas e pessoas com deficiência. Outra abordagem da campanha educativa é a importância do respeito, com orientações que incentivem o combate à violência no trânsito e o cuidado consigo e com o próximo.

As atividades contam com a participação da Sesp-MT, por meio do Gabinete de Gestão Integrada (GGI); Polícia Militar, por meio do Batalhão de Trânsito (BPMTran); Polícia Judiciária Civil, por meio da Delegacia Especializada em Delitos de Trânsito (Deletran); Sistema Penitenciário; Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MT); Polícia Rodoviária Federal (PRF); Ministério Público Estadual (MPE); Secretaria de Mobilidade Urbana de Cuiabá (Semob) e Guarda Municipal de Várzea Grande.