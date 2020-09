Regional RDnews 24/09/2020 15:22 Colider: Motociclista bate de frente com scania e morre, ao sair de fazenda direto na pista Foto: Reprodução Wanderson Henrique Dias morreu vítima de um acidente na noite desta quarta (23) na MT-320. A batida violenta ocorreu próximo a Colíder (a 648 km de Cuiabá), quando o rapaz que pilotava uma Honda Titan bateu de frente com uma Scania vermelha carregada com calcário. O motorista da carreta não ficou ferido. Conforme informações da concessionária Via Brasil, a vítima seguia pela MT de moto no sentido Colíder, quando, ao sair de uma fazenda sem parar, entrou diretamente na rodovia, e com isso o motorista do veículo pesado não conseguiu frear, ocorrendo a colisão frontal. A moto ficou completamente destruída e foi encaminhada por um guincho ao pátio da delegacia. Já a carreta teve diversos danos na parte frontal. Testemunhas relataram que o motociclista morreu na hora. O corpo da vítima foi encaminhado ao IML de Sinop (a 500 km da Capital). O fluxo de veículos nas duas pistas precisou ser interditado e somente foi liberado na madrugada de hoje (24) por volta da 2h. O acidente será investigado pela Polícia Civil.

Voltar + Regional