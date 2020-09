Nova Bandeirantes, Carlinda e Paranaíta ganham câmeras de monitoramento climático, disponíveis ao vivo e gratuitamente na internet

Há alguns meses a parceria da startup climaaovivo.com.br e o provedor Wavemax viabilizou uma câmera posicionada para obter imagens ao vivo de Alta Floresta. Pensando em ampliar a inovação para a região, agora também será possível ver, em tempo real, as condições do tempo em Nova Bandeirantes, Carlinda e Paranaíta. Enaltecendo ainda mais os municípios, a região e trazendo mais benefícios para os moradores, visitantes e público de interesse.Há alguns meses a parceria da startup climaaovivo.com.br e o provedor Wavemax viabilizou uma câmera posicionada para obter imagens ao vivo de Alta Floresta. Pensando em ampliar a inovação para a região, agora também será possível ver, em tempo real, as condições do tempo em Nova Bandeirantes, Carlinda e Paranaíta. Enaltecendo ainda mais os municípios, a região e trazendo mais benefícios para os moradores, visitantes e público de interesse.



Com isso, qualquer pessoa que tenha interesse em saber as condições do tempo pode acessar gratuitamente as imagens em tempo real no site climaaovivo.com.br, que traz ainda previsões, notícias e vídeos com conteúdos exclusivos sobre as condições do tempo.



O climaaovivo.com.br é uma empresa de monitoramento de tempo e clima que possui câmeras HD em 18 estados e em mais de 120 cidades distribuídas por todo o Brasil. A ideia nasceu em 2014 quando seu idealizador decidiu fazer uma viagem de última hora, mas precisou saber com exatidão como estava o tempo em seu destino. A partir desta necessidade, decidiu desenvolver uma solução para quem deseja ver ao vivo como está o tempo em suas cidades de interesse. Há quatro anos no mercado, o climaaovivo.com.br transmite gratuitamente imagens das condições do tempo nas diversas cidades em que possui câmeras.



“É comum termos que tomar decisões diárias que são afetadas pelas condições do tempo. Acreditamos que se somarmos às previsões de tempo imagens de vídeo ao vivo, e ainda tivermos a possibilidade de analisar como foi a evolução até o momento, nossas tomadas de decisão poderão ser muito mais precisas”, diz o CEO do Clima ao Vivo, Denilson Rocha.



A Wavemax chegou em Alta Floresta no ano de 2001 e aos poucos foi expandindo seus serviços para região, beneficiando os moradores de Nova Bandeirantes, Carlinda e Paranaíta com serviços e internet de qualidade.



A Wavemax Internet surgiu com o intuito de oferecer conexão de qualidade as pessoas nas cidades que possui área de atendimento. Além da internet, agora agregamos mais uma inovação não apenas para Alta Floresta. mas também para Nova Bandeirantes, Paranaíta e Carlinda: câmeras de monitoramento do tempo, ferramenta que as pessoas podem acompanhar as condições climáticas da cidade, ou seja, um serviço de utilidade pública, gratuito e online, trazendo consigo benefício a todos!” enaltece o Diretor Executivo da Wavemax Internet, Luiz Cézar Dias Jorge.



Essa parceria possibilitou a instalação de câmeras inicialmente em Alta Floresta e agora em Nova Bandeirantes, Carlinda e Paranaíta, proporcionando uma bela visão da região. Ao acessar o climaaovivo.com.br, pode-se conferir gratuitamente, além de Alta Floresta, Nova Bandeirantes, Carlinda e Paranaíta, várias cidades de Mato Grosso: Cuiabá, Cáceres, e mais de 120 cidades distribuídas em 18 estados brasileiros, com câmeras ao vivo e informações relevantes e exclusivas sobre o tempo e clima de cada cidade.