ELA CONSEGUIU FUGIR: Saldo mato-grossense no mercado formal é o maior do País até agosto

Regional 01/10/2020 07:35 ELA CONSEGUIU FUGIR: Polícia está investigando a tentativa de homicídio contra uma idosa de 66 anos, na madrugada desta quinta-feira (1), na cidade de Paranatinga (373 km ao Sul de Cuiabá). Segundo a vítima, dois homens invadiram a sua casa e tentaram sufoca-la. Ela conseguiu correr e pedir ajuda no vizinho. De acordo com as informações, por volta da 1h10, Polícia Militar foi acionada para uma ocorrência próximo da MT-130. A vítima estava sendo amparada por vizinhos. Ela contou que estava em casa quando dois homens não identificados invadiram o local e passaram a enforca-la. Em luta corporal, ela conseguiu se desvincular e fugir dos suspeitos. Abrigada na casa da vizinha, só saiu com a chegada dos policiais. Ela foi encaminhada para uma unidade de saúde com hematomas no rosto e dores no abdômen. Em rondas pela cidade e na MT-130, PM não conseguiu localizar os suspeitos. O caso foi registrado e está sendo investigado pela Polícia Civil da cidade.

