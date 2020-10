Regional 01/10/2020 07:53 Diario de Cuiabá MT mantém queda móvel de mortes pelo vírus; ocupação de UTI cai a 58% Nove estados - entre eles, Mato Grosso - e o Distrito Federal apresentam queda em novas mortes de Covid-19, conforme levantamento do consórcio de imprensa (G1, Extra, O Globo, Folha de S. Paulo, O Estado de S. Paulo e UOL). Com base no boletim que a Secretaria de aúde divulgou no fim da tarde de domingo (27), nas últimas 24 horas, o Estado registrou seis mortes causadas pelo coronavírus. Foram notificadas 267 novas confirmações de casos da doença no Estado. No total, são 120.641 casos confirmados da Covid-19 em Mato Grosso. Dentre os dez municípios com maior número de casos de Covid-19 estão: Cuiabá (23.535), Várzea Grande (8.947), Rondonópolis (8.766), Lucas do Rio Verde (5.459), Sorriso (5.127), Sinop (5.078), Tangará da Serra (4.873), Primavera do Leste (3.948), Cáceres (2.796) e Campo Novo do Parecis (2.676). No total, até agora, são 3.400 mortes causadas pelo vírus no Estado. Dos 120.374 casos confirmados da Covid-19 em Mato Grosso, 15.514 pessoas estão em isolamento domiciliar e 101.010 estão recuperados. Entre casos confirmados, suspeitos e descartados para a Covid-19, 247 internações em UTIs públicas e 248 em enfermarias públicas. A taxa de ocupação está em 58,81% para UTIs adulto e em 28% para enfermarias adulto. MÉDIA MÓVEL - Por outro lado, sete unidades federativas registraram aceleração de óbitos. Foram registradas 335 novas mortes por covid-19 no país nas últimas 24 horas. A média móvel de mortes foi de 697, que mantém o país em patamar estável (-5%). Os sete estados que registraram alta na variação da média móvel em relação há 14 dias são: Amazonas (39%), Amapá (57%), Bahia (16%), Minas Gerais (18%), Rio de Janeiro (47%), Rio Grande do Norte (24%) e Roraima (100% por não ter mortes registradas hoje). Os nove estados - além do DF (-40%)- que tiveram queda são: Acre (-50%), Alagoas (-22%), Ceará (-21%), MS (-21%), MT (-32%), PA (-30%), RO (-45%), RS (-25%), SE (-34%). Outros dez se mantiveram estáveis. Das regiões, as que se mantiveram estáveis são Nordeste (-2%), Norte (-14%) e Sudeste (7%). O Sul (-17%) e o Centro-Oeste (-22%) apresentaram queda. Para medir a situação das mortes por causa da covid-19, especialistas indicam usar a média móvel dos óbitos, que calcula a média de registros observada nos últimos sete dias. A operação é a mais adequada para observar a tendência das estatísticas, por equilibrar as variações abruptas dos números ao longo da semana. O consórcio de veículos de imprensa adotou esse período para verificar as oscilações na média móvel. É possível falar em queda nos números quando a diminuição é maior do que 15% se verificado nos últimos 14 dias -no caso, o período das duas últimas semanas. Caso os números aumentem mais do que 15%, há aceleração da epidemia. Valores intermediários indicam estabilidade.

Voltar + Regional