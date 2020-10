Regional 01/10/2020 18:16 CUIABÁ 47 GRAUS: Veja quais as cidades estão sob alerta do super calor em MT Mato Grosso tem alerta de onda alta temperaturas para 115 cidades. O aviso está em vigor do dia 29 de setembro até 2 de outubro. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) classifica o alerta como laranja, perigo, e temperaturas até 5°C acima do normal para o período. A máxima pode chegar a 47°C no domingo (4). Além de quase todo o Mato Grosso, o alerta também atinge o Distrito Federal, Goiás e o Tocantins.Na quarta-feira (30) Cuiabá teve um novo recorde, com 43,2°C. Em 13 de setembro foi registrado o dia mais quente desde 1911, com 42,7°C. Nas redes sociais, há pessoas mostrando termômetros de veículo que registraram máxima de 45°C no decorrer do dia. Além do forte calor, Cuiabá está coberta por fumaça dos incêndios no Pantanal. O bioma já perdeu 30% dos da sua área para o fogo. Animais morrem carbonizados e sem abrigo. Voluntários estão recolhendo alimentos para levar para as áreas atingidas onde os animais estão sem comida.Confira lista de cidades sob alerta. Confira lista de cidades sob alerta. Acorizal

Água Boa

Alto Araguaia

Alto Boa Vista

Alto Garças

Alto Paraguai

Alto Taquari

Araguaiana

Araguainha

Araputanga

Arenápolis

Barão de Melgaço

Barra do Bugres

Barra do Garças

Bom Jesus do Araguaia

Brasnorte

Cáceres

Campo Novo do Parecis

Campos de Júlio

Campo Verde

Canabrava do Norte

Canarana

Chapada dos Guimarães

Cláudia

Cocalinho

Colíder

Confresa

Conquista D'Oeste

Cuiabá

Curvelândia Denise

Diamantino

Dom Aquino

Feliz Natal

Figueirópolis D'Oeste

Gaúcha do Norte

General Carneiro

Glória D'Oeste

Guiratinga

Indiavaí

Ipiranga do Norte

Itanhangá

Itaúba

Itiquira

Jaciara

Jangada

Jauru

Juscimeira

Lambari D'Oeste

Lucas do Rio Verde

Luciara

Marcelândia

Mirassol D'Oeste

Nobres

Nortelândia

Nossa Senhora do Livramento

Nova Brasilândia

Nova Lacerda

Nova Marilândia

Nova Maringá

Nova Mutum

Nova Nazaré

Nova Olímpia

Nova Santa Helena

Nova Ubiratã

Nova Xavantina

Novo Santo Antônio

Novo São Joaquim

Paranatinga

Pedra Preta

Poconé

Pontal do Araguaia

Ponte Branca

Pontes e Lacerda

Porto Alegre do Norte

Porto Esperidião

Porto Estrela

Poxoréo

Primavera do Leste

Querência

Reserva do Cabaçal

Ribeirão Cascalheira

Ribeirãozinho

Rio Branco

Rondonópolis

Rosário Oeste

Salto do Céu

Santa Carmem

Santa Cruz do Xingu

Santa Rita do Trivelato

Santa Terezinha

Santo Afonso

Santo Antônio do Leste

Santo Antônio do Leverger

São Félix do Araguaia

São José do Povo

São José do Rio Claro

São José dos Quatro Marcos

São José do Xingu

São Pedro da Cipa

Sapezal

Serra Nova Dourada

Sinop

Sorriso

Tangará da Serra

Tapurah

Tesouro

Torixoréu

União do Sul

Vale de São Domingos

Várzea Grande

Vera

Vila Bela da Santíssima Trindade Vila Rica

