Regional 02/10/2020 06:48 G1MT Harpia ferida em rede elétrica em Juina passa por exames no Hospital Veterinário da UFMT Foto: Sema-MT Uma harpia ferida foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros, em Juína, a 737 km de Cuiabá,e entregue à Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema-MT), que a levou para atendimento no Hospital Veterinário da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT). O resgate foi divulgado nesta quinta-feira (1º). No Hospital Veterinário a equipe responsável constatou que a ave colidiu com a rede elétrica, além da suspeita de trauma encefálico, de acordo com a avaliação neurológica. Exames mais detalhados ainda serão realizados. A harpia ou gavião real é a maior ave de rapina da América do Sul e está entre as maiores do mundo, podendo chegar a dois metros de envergadura (medida feita de ponta a ponta de cada asa). O macho pesa de 4 a 5 kg e a fêmea pode chegar a 9 kg. A ave tinha sua distribuição bastante disseminada nas florestas tropicais e mata atlântica, mas nas últimas décadas a população entrou em declínio, entre as espécies ameaçadas de extinção e sua ocorrência hoje está praticamente restrita ao bioma amazônico.

