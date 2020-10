Regional 06/10/2020 05:49 RDnews Aripuanã: Homem que fazia levantamento sobre terras invadidas é morto com 7 tiros Um homem identificado como Ezequiel Corrêa dos Santos, de 51 anos, foi encontrado morto com marcas de 7 tiros em área de vegetação no distrito da Vila Cidade Morena, em Aripuanã ( a 1.002 km de Cuiabá). O crime é investigado pela Polícia Civil. O boletim de ocorrência narra que a Polícia Civil foi acionada por volta das 13h40 quando o corpo da vítima foi encontrado no meio da vegetação, próximo de uma estrada de terra. Ele estava com 7 perfurações de tiros, que não ficaram alojados, causando sua morte ainda no local. Conforme testemunhas, Ezequiel estava realizando um levantamento de terras invadidas na região. Informações preliminares apontam que o motivo do crime seja briga por invasão. As terras invadidas pertencem a uma empresa da região. O corpo foi encaminhado para o IML, onde passou por necropsia e, em seguida, foi liberado para os procedimentos fúnebres. A polícia investiga a motivação real do crime. Ainda não há suspeitos do crime.

