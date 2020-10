Deputado Claudinei reclama da falta de materiais no Hospital Regional de Rondonópolis

Durante sessão extraordinária na Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT), nesta manhã desta terça-feira (6), o deputado estadual Delegado Claudinei (PSL) apresentou requerimento para a Secretaria de Estado de Saúde (SES) do Governo de Mato Grosso para obtenção de informações sobre denúncias de pacientes que aguardam procedimentos cirúrgicos por falta de materiais no Hospital Regional de Rondonópolis.

“Este requerimento é para ter informações da gestão do Hospital Regional de Rondonópolis, considerando que vídeos e notícias foram encaminhados para o gabinete, narrando à lotação de pacientes nos boxes e que eles aguardam os procedimentos cirúrgicos, os quais foram suspensos por falta de materiais. Indaga-se sobre a gestão hospitalar e se as informações são verídicas. Em caso positivo, quais motivos levaram a unidade não possuir tais materiais”, explica Claudinei.

Denúncia

Um dos denunciantes foi o açougueiro Carlos Alberto Gonçalves que fraturou a clavícula e ficou 13 dias na espera de cirurgia, em que ficou entre os dias 15 a 28 de setembro internado no hospital. “Eu já fui liberado e fiz a cirurgia há oito dias. Fique preocupado também com o risco de ser contaminado pela Covid-19. Eles falavam que não tinha material para fazer a cirurgia. Tinham médicos que também falavam”, informa.

Ele conta que teve um dia que marcaram o procedimento cirúrgico e que foi cancelado. “Eles agendaram à noite e disseram que a partir das 23h eu tinha que estar em jejum para a cirurgia pela manhã. Quando chegou a hora, foi suspenso o procedimento por falta de material. Inclusive tem um ainda lá, um senhor de idade, que já tinha marcado três vezes o procedimento e não foi feito pela mesma situação”, salienta Carlos.

O atendimento dos profissionais em relação às medicações e refeições, Gonçalves explica que não tem nada a reclamar, pois estava tudo certo. Outra situação apontada por ele foi ter ido à página das redes sociais do prefeito de Rondonópolis, José Carlos do Pátio, para ajudar resolver a situação do hospital. “Entrei na página dele, ele falou para mim que não tinha nada a ver com o Regional que é obra do governador do estado. Ele iria fazer o possível para entrar em contato com o governador, mas não era responsável”, comenta Carlos.

Gestão

Claudinei, em plenário, comentou que desde o início do mandato parlamentar - cobra atenção quanto à saúde pública de Rondonópolis que atendem outros municípios das regiões sul e sudeste de Mato Grosso. “Este hospital é gerido pelo estado, pacientes que chegam com traumas e os acidentes são diários. Um exemplo é de um paciente de Jaciara que semana passada aguardava uma cirurgia. Isso é uma vergonha para a saúde pública. A gente tem tentado ajudar o governador a fortalecer a sua imagem que está cada vez pior, em Rondonópolis. A gente sabe que o prefeito municipal deixou muito a desejar. Se o governador não consegue parceria com o prefeito municipal, vamos pensar na população. Vamos melhorar a saúde”, reclama o parlamentar.

O Hospital Regional de Saúde de Rondonópolis é referência na região sul de Mato Grosso, que realiza atendimento por meio da Central de Regulação, Secretaria Municipal de Saúde (SMS) ou Unidades Básicas de Saúde (UBS).