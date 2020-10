Regional 08/10/2020 05:35 Arão Leite/J. Cidade APÓS FURTO: Polícia Militar de Paranaíta recupera caminhão e máquina pesada A Polícia Militar do 4º Pelotão no município de Paranaíta – 60 quilômetros de Alta Floresta – , recuperou um caminhão e uma pá-carregadeira que foram furtados de uma empresa naquele município. Um homem de idade e nome não informados foi detido, apontado como autor do furto.

Tenente Costa Campos, comandante do 4º pelotão da PM paranaitense destacou a ação dos seus policiais em atendimento ao chamado e resposta à vítima que prestou queixa às 22 horas de terça-feira e ainda durante à noite já obteve a informação de que seus bens materiais haviam sido recuperados.

Na sede do 8º Batalhão da PM no município de Alta Floresta, tenente Eveline reforçou as informações e contou que o caminhão foi localizado na Rodovia MT-206 e que pode possivelmente ter acabado o combustível. Já o suspeito a PM prendeu após diligências e se trata de um funcionário da vítima.

O caso foi encaminhado à Delegacia

