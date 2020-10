Regional 08/10/2020 05:49 Diario de Cuiabá Onda de calor continua e Inmet alerta para risco de morte em MT O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) voltou a emitir alerta de "grande perigo", em razão de uma onda de calor em diversos municípios de Mato Grosso. De acordo com o Inmet, a alta temperatura vai até a sexta-feira (9) e teve início pouco depois do meio-dia da segunda-feira (5). O instituto informou ainda que há risco de morte por hipertermia, quando a temperatura corporal central vai acima de 40°C. De acordo com o Inmet, durante este período, as temperaturas registrarão 5ºC acima da média na região. O aviso registra alerta para as seguintes áreas: Distrito Federal, Centro-Sul, Nordeste, Norte, Sudeste e Sudoeste mato-grossense, Centro, Leste, Sul, Norte e Noroeste goiano, Sudeste, Sul e Ooeste tocantinense. Em Mato Grosso, os municípios afetados são Cuiabá, Várzea Grande, Cáceres, Santo Antônio de Leverger, Acorizal, Alto Araguaia, Alto Boa Vista, Alto Garças, Alto Taquari, Alto Paraguai, Arenápolis, Araguaiana, Araguainha, Barão de Melgaço, Barra do Bugres, Barra do Garças, Bom Jesus do Araguaia, Curvelândia, Ipiranga do Norte, Pedra Preta, Planalto da Serra, Santo Afonso, Santo Antônio do Leste, Serra Nova Dourada, Vera e Água Boa. Na Capital, a temperatura máxima prevista deve ficar entre 40ºC e 46ºC, entre esta quarta-feira (7) e até o próximo sábado (10). Ao longo do período, a Umidade Relativa do Ar (URA) permanece baixa, atingindo mínimos em torno de 10%, quando o recomendado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) é acima de 60%. Com baixa URA, há risco de incêndios florestais e à saúde. Em caso de emergência, o Inmet recomenda que a população contate a Defesa Civil pelo telefone 199. Também deve ser aumentada ingestão de líquidos, evitar a prática de atividades físicas ao ar livre entre as 10 horas às 17h e evitar se expor ao sol e usar protetor solar. Na semana passada, a Grande Cuiabá bateu recorde de calor, com os termômetros chegando aos 44ºC. Isto significa que, desde que começaram as medições meteorológicas feitas pelo Inmet, nunca fez tanto calor na cidade. Esta foi a maior temperatura medida desde dezembro de 1910, quando começaram as medições do Inmet em Cuiabá. Esta temperatura entra para lista das 10 maiores temperaturas registradas no Brasil pelo Inmet. Até então, o recorde histórico de calor foi batido duas vezes em setembro de 2020. A primeira, com a marca 42,7°C, em 13 de setembro.

