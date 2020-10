Regional 12/10/2020 09:01 G1 MT Caminhão cai da cabeceira de ponte em obras em MT Foto: Reprodução Um caminhão caiu no Córrego do Bichinho, na MT-020, em Canarana, neste domingo (11). A suspeita, de acordo com a Polícia Militar que foi até o local do acidente, é de que o motorista não tenha visto a placa sinalizando o desvio, por causa da obra de construção de uma ponte no local. O motorista e uma mulher estariam no veículo e estão sendo procurados pelo Corpo de Bombeiros. O veículo é de uma transportadora e estava carregado de milho. A cabine ficou submersa e encoberta por parte da carga. O Corpo de Bombeiros tenta acessar a cabine para chegar até as vítimas, mas até a publicação desta reportagem ninguém havia sido encontrado. Uma pessoa que estava no local gravou um vídeo que mostra o caminhão tombado, com as rodas para cima. Não é possível ver a cabine do veículo.

