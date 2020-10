Regional 12/10/2020 09:33 Angela Fogaça/Nortão Online Mulher fica ferida após colisão na MT-320 em Colíder Um acidente na madrugada de hoje, segunda-feira (12), na MT-320 em Colíder, deixou uma mulher ferida. A colisão ocorreu por volta das 02h00, em frente da pista de motocross. De acordo com a Guarda Municipal de Trânsito, os dois veículos seguiam juntos em direção à pista, quando em determinado momento o Golf que seguia na frente, parou bruscamente. O Fiat Uno que seguia logo atrás bateu na traseira do Golf, que saiu da pista. O impacto foi fortíssimo e o Uno teve praticamente perda total. A mulher do condutor do Uno ficou ferida e foi atendida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada ao hospital. Os condutores saíram ilesos. O motorista do Uno não possui habilitação, de acordo com a Guarda de Trânsito.

