Regional 12/10/2020 17:03 ReporterMT Alerta para risco de tempestades é emitido para todo o Estado Após alerta de risco de morte devido ao forte calor e baixa umidade do ar, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um novo alerta para Mato Grosso, mas desta vez é o alto risco causado pelas tempestades. O alerta vale para todos os municípios do Estado e se estende para Goiás e Tocantins. Também pode ocorrer queda de granizo. O alerta foi emitido ao meio dia desta segunda-feira (12) e vale para até as 9 horas de terça (13). É recomendável não se abrigar debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e também de raios. Também não é adequado estacionar carros próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. O Instituto recomenda também evitar a utilização de aparelhos ligados à tomada. Em caso de necessidade de mais informações, recomenda entrar em contato com a Defesa Civil (telefone 199) ou o Corpo de Bombeiros (telefone 193) Está prevista chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h), e queda de granizo. Baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos.

