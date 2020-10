Regional 13/10/2020 10:31 Criança de 11 anos que estava na garupa de moto sem capacete morre na MT-208 em Aripuanã Uma criança de 11 anos morreu após um acidente nessa segunda-feira (12) na MT-208 em Aripuanã, a 976 km de Cuiabá. De acordo com a Polícia Civil, o menino estava na garupa de uma motocicleta e não usava capacete, assim como outra criança e uma mulher que estavam no mesmo veículo. Segundo a Polícia Civil, o menino foi arremessado da garupa depois que a motocicleta acertou uma pedra. O pai da criança afirmou à polícia que a família estava em casa, aproveitando o feriado, quando a mulher saiu com as duas crianças na moto. Não há informações se ela é mãe das duas crianças. Os três não usavam capacete e sofreram o acidente logo em seguida. Menino foi encontrado já morto com um ferimento na cabeça. O corpo dele foi encaminhado para um hospital. A mulher e a outra criança também foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). As causas do acidente serão investigadas pela Polícia Civil.

