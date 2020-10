Regional 14/10/2020 08:21 Vitória Lopes/Gazeta Digital Aripuanã: desaparecido em balneário, corpo de menino é encontrado O corpo do garoto Anthony Gabriel Pereira de Abreu, de 4 anos, foi encontrado na tarde de ontem terça-feira (13), após desaparecer na tarde e segunda (12) no Balneário Primavera, em Aripuanã. A criança se afogou no rio. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o corpo do menino foi encontrado por mergulhadores no meio do rio Aripuanã, a aproximadamente 25 metros de onde ele teria se afogado. Na segunda-feira (12), o Corpo de Bombeiros recebeu uma chamada da família às 19h, relatando que a criança tinha desaparecido. A suspeita era de que Anthony foi raptado ou se afogou no rio. Uma equipe de mergulhadores de Juína se deslocou para a cidade vizinha, por volta de 6h. As buscas começaram às 11h. Após alguns mergulhos, eles localizaram o corpo do menino, às 12h20. Família se mobilizou com a ajuda de testemunhas e começaram a procurar por Anthony, mas sem sucesso. Conforme a polícia, apesar de o desaparecimento ter sido registrado por volta das 16h, a polícia só foi acionada às 18h.

