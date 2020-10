Regional 16/10/2020 11:01 Gazeta Digital Incêndio consome empresa de material de construção em Rondonópolis Empresas de Rondonópolis (215 km ao Sul de Cuiabá) foram destruídas por um incêndio que começou na noite de quinta-feira (15) e o Corpo de Bombeiros permanece no local para o combate as chamas. Segundo informações, o fogo começou por volta das 22h30 em uma loja de materiais de construção. As chamas se alastraram para uma empresa vizinha e ameaçava também um ambulatório.

Equipes da Polícia Militar e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também atenderam a ocorrência para impedir o trânsito no local e socorrer possíveis feridos.

A assessoria dos bombeiros foi procurada na manhã desta sexta-feira (16) e ainda não tinham atualizações sobre a situação no local e se alguém se machucou.

Os danos ainda não foram calculados e as causas do incêndio serão investigadas pela Polícia Civil.

Voltar + Regional