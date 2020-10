Regional 17/10/2020 06:14 Homem é preso pela Polícia Civil após descumprimento de medida protetiva em Nova Canaã do Norte A Polícia Civil de Nova Canaã do Norte (699 km ao norte de Cuiabá) prendeu na manhã desta sexta-feira (16.10), um homem por descumprimento de medidas protetivas impostas em conformidade com a lei de violência doméstica e familiar. O suspeito de 20 anos teve o mandado de prisão preventiva decretado pela Justiça. Ele responde por vários procedimentos instaurados pela delegacia da Polícia Civil, em razão das constantes ameaças, injúrias e perseguições cometidas contra sua ex-companheira. De acordo com o delegado de Nova Canaã do Norte, Eugênio Rudy Junior, a vítima chegou a gravar vídeos dos atos de perseguição que vinha sofrendo e, mesmo já tendo as medidas de restrições expedidas, o investigado continuava descumprindo a ordem judicial. Diante dos fatos, a Polícia civil representou pelo mandado de prisão preventiva deferido pela juízo local. O suspeito conduzido para a delegacia, sendo posteriormente encaminhado para a Cadeia Pública da de Alta Floresta, onde ficará à disposição da Justiça.

