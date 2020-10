Regional 19/10/2020 05:48 www.rdnews.com.br Embriagado, pai "erra" soco e atinge bebê que estava no colo da mãe, em Sorriso Um bebê de apenas 1 ano e 7 meses foi agredido com soco pelo próprio pai enquanto estava no colo da mãe. O golpe seria para a mulher, mas o agressor, que estava embriagado, teria errado e acertado o filho. A ocorrência de violência foi atendida por policiais militares que faziam ronda no bairro Industrial em Sorriso (400 km de Cuiabá). A viatura dos militares foi parada por moradores que, aos gritos, pediam ajuda informando que uma criança estava ferida após ser agredida pelo pai. Ao chegar até casa, constataram que uma confusão e crianças pedindo socorro. O bebê de 1 ano estava sangrando com um ferimento na testa e a mulher, de 36 anos, contou que o marido chegou em casa embriago e ficou violento com ela e seus filhos. Durante uma tentativa de ataque, o homem, trôpego, tentou dar socos na mulher e acertou o filho que estava no colo dela. O agressor, de 36 anos, ainda estava na casa quando os policiais chegaram e foi conduzido até a delegacia de Polícia Civil para as providências.

