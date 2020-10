Regional 20/10/2020 10:14 MT: ação conjunta, entre PRF e PF, apreende 22,75Kg de maconha Na tarde de ontem segunda-feira (19), em fiscalização preventiva, PRF e PF retiraram de circulação 22,75 kg de maconha. A ação ocorreu na BR 364, no km 211, em Rondonópolis, por volta das 16h, quando a equipe de policiais abordou o ônibus, que fazia a linha Cascavel/PR à Sinop/MT. Com o emprego de cães de faro da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Federal, Ao ser realizada buscas no bagageiro do veículo de transporte de passageiro, quando foram encontradas duas malas com aproximadamente 22,75 Kg de maconha Verificada a proprietária das malas, foi presa a passageira de 19 anos. A suspeita quando questionada sobre as malas demonstrou grande nervosismo ao responder perguntas básicas como motivo da viagem, para onde estava indo, até que disse que pararia de mentir, quando confessou que era a proprietária do entorpecente e que receberia certa quantia em dinheiro para entregar a droga em Cuiabá-MT. Diante do flagrante, a passageira foi conduzida para a Delegacia da Polícia Federal de Rondonópolis para finalizar o flagrante.

