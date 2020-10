Regional 20/10/2020 10:26 Midia News Cuiabá: Câmera flagra cliente passando mão nas nádegas de funcionária Uma mulher de 23 anos foi até a delegacia da Polícia Civil fazer uma denúncia de importunação sexual nesta segunda-feira (19) após um cliente passar a mão em sua nádega na loja Giga, no Centro de Cuiabá. O ato foi flagrado pela câmera de segurança do estabelecimento e a ocorrência foi registrada na Delegacia Especializada de Defesa da Mulher (DEDM). No vídeo é possível ver que a vítima estava organizando o corredor de brinquedos da loja enquanto o cliente mexe nas prateleiras. De máscara, o homem passa por trás da mulher e encosta a mão em suas nádegas. A funcionária chega a se assustar, mas permanece trabalhando na organização dos itens. Pouco depois o cliente permanece no corredor, mexendo no celular, mas assim que a vítima se abaixa na sua frente ele volta a repetir o ato, colocando a mão novamente na mulher. Após o fato, a vítima foi direto até a delegacia e denunciou o caso. As imagens de segurança serão usadas nas investigações. A vítima foi ouvida em depoimento e a Delegacia Especializada de Defesa da Mulher segue apurando o caso.

