Após avaliação ruim, escola de Apiacás realiza trabalho e supera meta nacional do Ideb Em 2005, a Escola Estadual Vinícius de Moraes, localizada no município de Apiacás (a 1.010 quilômetros de Cuiabá), obteve a nota de 4,2 no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb). O resultado decepcionou toda a comunidade escolar, mas também estimulou professores e gestores a trabalharem para mudar esse cenário. Quinze anos depois, o trabalho deu resultado e a escola conseguiu o índice 6,8 no Ideb 2020, superior às metas nacional e estadual. A diretora Jaqueline Marrafão lembra que desde que o trabalho começou, a nota oscilou nos primeiros anos, mas desde 2011 vem uma crescente. Em 2017 o Índice havia ficado em 6,2. "Quando assumi a gestão no ano de 2016 havia um grande desafio que era elevar o índice do Ideb. A partir daí, planejamos atingir essa meta que foi coroada com essa nota, um trabalho de todos. Em 2017, já tínhamos um Ideb bom e melhoramos o que já era ótimo. A equipe gestora está mais que satisfeita", festeja. As propostas para os professores foram realizadas em parceria com o Centro de Formação e Atualização dos Profissionais da Educação Básica (Cefapro), do polo de Alta Floresta, que acompanhava as formações especiais. O professor Arnaldo Rodrigues, um dos responsáveis pelo trabalho explica que, desde o 4º ano, a escola trabalha as turmas com dois professores. Um trabalha linguagens e ciências da natureza, enquanto o outro leciona as ciências humanas e matemática. "Outro ponto é trabalhar a autoconfiança com os nossos estudantes em relação à responsabilidade que cada um tem na avaliação da aprendizagem". Também foi realizado um trabalho com os alunos sobre a importância de fazer a prova. Os professores estimularam os alunos com a realização de gincanas, desafios de leitura e interpretação de texto. "Os desafios, nas gincanas e competições são do tipo: quem lê mais, quem consegue interpretar mais, respondendo mais perguntas e assim vai. Isso motiva nossos alunos", assinala Arnaldo. "Estou feliz como esse índice. É um prêmio para a escola, para os alunos. Estou há dois anos com essa turma. Tenho motivo para me orgulhar", comemora. Satisfeito O professor Diomar "Zito" Santos tem a sensação de dever cumprido. Ele ressalta que quando a nota do Ideb é boa, o trabalho é de todos. Diomar explica que o grande diferencial em conseguir esse índice é a integração no trabalho das disciplinas, mesmo com os professores lecionando áreas de conhecimentos diferentes. O professor relata que na matemática, o foco é a resolução de problemas, e que o aprendizado em língua portuguesa também resulta na aprendizagem da matemática. "Fazemos simulados, atividades lúdicas. A avaliação é trabalhada como instrumento de análise e melhoria em sala de aula. Trabalhamos com descritores (detalhamento de um objetivo) sugeridos pelo Inep e que serão avaliados no Ideb. A partir daí, fazemos o acompanhamento e o desenvolvimento do aluno", frisa. Os professores apontam também o apoio da gestão escolar que sempre respaldou o trabalho. A diretora do Cefapro polo de Alta Floresta, Edileuza Maçaneiro, se sente satisfeita com o resultado da EE Vinícius de Moraes. "Todo a equipe do Cefapro, por meio da equipe formadora parabeniza a escola por esse brilhante feito", comemora.

