Regional 21/10/2020 10:29 Energisa investe mais de R$7 milhões na modernização da iluminação pública de nove municípios de MT A Energisa vai modernizar os sistemas de iluminação pública de nove municípios de Mato Grosso. Os investimentos, que somam mais de R$ 7 milhões, serão realizados por meio do Programa de Eficiência Energética (PEE), em parceria com a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Os projetos foram contemplados na chamada pública realizada em 2019. O PEE tem o objetivo de incentivar o surgimento de novas tecnologias, assim como repensar práticas e costumes com foco no uso racional da energia elétrica. Receberão os investimentos Alta Floresta, Nobres, Nova Lacerda, Diamantino, Campo Verde, Tangará da Serra, Nova Mutum, Jauru e Sapezal. No total, serão mais de 4,5 mil pontos de iluminação trocados, considerando todas as cidades. Em Alta Floresta, 591 lâmpadas serão substituídas por LED. Em Nobres serão 577, Nova Lacerda, 532, Diamantino, 427, Campo Verde, 514, Nova Mutum, 547, Tangará da Serra, 284, Jauru, 511 e Sapezal, 520 lâmpadas. Os projetos de iluminação pública estão em fase inicial e estão previstos para concluir até o final deste ano. Essa modernização vai proporcionar uma redução de energia para os municípios, dando possiblidade de que aplicam esse valor em outras para outras ações prioritárias. “As ações de eficiência energética realizadas pela Energisa são muito importantes por dois pontos: o primeiro é que promove conforto, segurança e satisfação para a população beneficiada. O segundo é que gera economia para as instituições, que podem empregar esses recursos em outras frentes. Assim, demonstramos que é possível adotar modelos eficientes e que isso gera benefício para todos”, destaca a analista de Eficiência Energética da Energisa Mato Grosso, Monique Gomes, que é responsável pelos projetos. Somente em 2019 e 2020, 18 municípios tiveram a rede de iluminação pública modernizada, incluindo Cuiabá, Rondonópolis, Confresa, Poconé, Araputanga, entre outros. No total, a Energisa investiu R$ 16 milhões na substituição dos pontos de iluminação pública nos últimos dois anos. Vale lembrar, que a responsabilidade da iluminação pública dos municípios é da prefeitura, e para receber esse investimento, as prefeituras dos locais citados participaram da Chamada Pública para projetos de Eficiência Energética.

