Regional 21/10/2020 17:18 www.rdnews.com.br Homem é executado a tiros em Aripuanã Um homem, identificado como Grasil de Oliveira, de 32 anos, foi morto a tiros no final da tarde desta terça (20), em Aripuanã (a 1.002 km de Cuiabá). Segundo o boletim de ocorrência, o executor estava em uma motocicleta. E a motivação é desconhecida. O crime foi registrado às 18h, quando populares acionaram a equipe informando que um homem havia sido morto na avenida Tancredo Neves. O local estava bastante movimentado e a cena do crime não estava mais preservada, inclusive com a presença de familiares da vítima ao lado do corpo. Conforme testemunhas, ele estava na rua quando foi abordado por um motoqueiro. O suspeito sacou uma arma e atirou contra a vítima, que caiu morta no local. O caso é investigado pela Polícia Civil da cidade.

